Calciomercato Serie D | Scandicci ingaggia Carlotti movimenti in Eccellenza e Promozione

Il calciomercato di Serie D è in pieno fermento! Lo Scandicci ha messo a segno un colpo importante con l'ingaggio della punta Matteo Carlotti, mentre Marco Corsi si trasferisce al Montespertoli. Questi movimenti evidenziano una strategia di rafforzamento che segna un trend crescente anche in eccellenza e promozione. Non perdere l’evolversi di queste manovre, il futuro del calcio toscano potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

In Serie D, lo Scandicci avrebbe concluso con la punta Matteo Carlotti della Colligiana e girato Marco Corsi, attaccante, al Montespertoli. Il diesse Donello Resti lascia Montevarchi, torna al Terranuova Traiana che ha riconfermato il tecnico Marco Becattini. Diego Giorni nuovo ds del Montevarchi. Nel Poggibonsi dopo l’uscita del dg Giacomo Guidi, ha salutato anche il ds Jacopo Galbiati, approdato al Follonica Gavorrano, subito sostituito con Marcello Bucciarelli. In panchina al posto dell’ex viola Francesco Baiano è arrivato Federico Barontini. In Eccellenza, in casa Antella vanno avanti le trattative con Bruno Prati (ex Grosseto), Tommaso Lunghi (ex Colligiana), Cristian Palaj (ex Lastrigiana) e Lorenzo Paterno (ex Fortis). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Serie D: Scandicci ingaggia Carlotti, movimenti in Eccellenza e Promozione

