Calciomercato Sassuolo Carnevali blinda i big | Niente follie i giocatori che valgono si pagano E ne abbiamo avuti

Il Sassuolo non molla i suoi gioielli! Giovanni Carnevali, direttore sportivo del club, ha chiarito: i big sono blindati e non saranno svenduti. In un mercato in cui i talenti si pagano a peso d’oro, il Sassuolo continua a dimostrare di essere una fucina di campioni. Con protagonisti come Berardi e Laurienté, il club neroverde punta a mantenere la sua identità , sfidando le tentazioni del calciomercato. La resilienza paga!

Calciomercato Sassuolo, le dichiarazioni di Carnevali blindano i big. Niente sconti in caso di cessioni importanti Al Corriere dello Sport ha parlato Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, neo promosso in Serie A e da sempre bottega verde di talenti, venduti a peso d’oro dalla compagine neroverde. Da Berardi a Throstvedt, passando da LaurientĂ© e Doig, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, Carnevali blinda i big: «Niente follie, i giocatori che valgono si pagano. E ne abbiamo avuti»

Sassuolo in Serie A: Carnevali punta su Grosso e Palmieri per il futuro

Il Sassuolo torna in Serie A con una visione chiara e pragmatica. Giovanni Carnevali, AD del club, punta su Grosso e Palmieri per costruire un futuro solido, senza eccessi.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Sassuolo Carnevali Blinda Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sassuolo, Carnevali blinda i big. Ma tutto dipenderĂ dalle offerte che arriveranno. 🔗Cosa riportano altre fonti

US SASSUOLO, CARNEVALI: “VOGLIAMO TENERE BERARDI E LAURIENTE'”

Si legge su tvqui.it: “Saremo competitivi, ma senza fare follie sul mercato”. Parole e musica di Giovanni Carnevali, il Direttore Generale del Sassuolo. In un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport”, il massimo dir ...

Sassuolo, quale futuro per Berardi e Laurienté? C’è l’annuncio di Carnevali

Lo riporta fantamaster.it: Futuro Berardi e Laurienté - Novità in casa Sassuolo riguardo al futuro di Berardi e Laurienté: la rivelazione di Carnevali ...

Calciomercato Sassuolo, le novità sui gioiellini neroverdi. Chi lascerà la baracca nonostante la Serie A?

Scrive calcionews24.com: Calciomercato Sassuolo, le ultime novità sui gioiellini neroverdi che potrebbero lasciare definitivamente l’Emilia. Le ultime Il calciomercato Sassuolo si prepara a una fase delicata della stagione po ...