Calciomercato Roma le ultime sul rinnovo di Svilar | in attacco piace Lucca

Il calciomercato della Roma si infiamma con il possibile rinnovo di Svilar e l’interesse per Lucca in attacco! Ma la vera novità è l’approdo di Gian Piero Gasperini, scelto tra tanti nomi accattivanti. La sua decisione, comunicata ai tifosi dell'Atalanta, segna un cambio di rotta importante per i giallorossi, pronti a sognare in grande. Quali sorprese ci riserverà questa nuova era? Restate con noi!

Dopo tanta attesa e tanti profili sondati, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere Gian Piero Gasperini il prossimo allenatore della Roma. Nonostante il tentativo d’inserimento della Juventus, il tecnico di Grugliasco ha optato per i giallorossi e oggi ha spiegato ai tifosi dell’Atalanta i motivi della propria scelta. Con la telenovela allenatore per la quale si attende solamente l’annuncio ufficiale, il punto focale delle prossime settimane diventa il calciomercato, con la sessione estiva ormai alle porte. Rinnovo Svilar: pronta una nuova offerta. Tra le tante situazioni che la Roma dovrà analizzare, una delle più importanti è quella riguardante il futuro di Mile Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, le ultime sul rinnovo di Svilar: in attacco piace Lucca

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre

Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

