Calciomercato Napoli scambio di documenti per De Bruyne | già fissate le visite mediche la situazione!

Il Napoli sta per compiere un colpo da maestro: Kevin De Bruyne, uno dei migliori centrocampisti al mondo, potrebbe arrivare a parametro zero. Con visite mediche già fissate, il club partenopeo dimostra di voler puntare forte su talenti di livello internazionale. Questo scambio di documenti è il segnale che l'azzurro punta a un futuro brillante, in linea con la crescente ambizione del calcio italiano di riportarsi ai vertici d’Europa. Rimanete sintonizzati!

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con la trattativa aperta per Kevin De Bruyne a parametro zero. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, sarebbe ormai completamente definitivo il passaggio di Kevin De Bruyne al Napoli a parametro zero. Domani, 1 giugno, il club azzurro scambierà i documenti con i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, scambio di documenti per De Bruyne: già fissate le visite mediche, la situazione!

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Napoli Scambio Documenti Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

De Bruyne-Napoli, CdS - Piccolo nodo sui diritti d'immagine: ecco quando si punta a chiudere; Lo Shakhtar ha scelto Arda Turan: i migliori allenatori svincolati o senza panchina; De Bruyne-Napoli, scambio dei documenti in corso: il dettaglio da sistemare – CorSport; SKY - Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne, domenica scambio di documenti con i legali del belga e visite mediche nei prossimi giorni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato, Napoli-De Bruyne: scambio di documenti tra le parti

Come scrive msn.com: Sembra quasi tutto pronto per quello che, nel caso in cui andasse in porto, sarebbe probabilmente il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, infatti, il Napoli e l'entourage ...

Calciomercato Napoli, è fatta per l'arrivo di De Bruyne: visite mediche nei prossimi giorni

Riporta ilmattino.it: Sembra tutto pronto per quello che si profila come il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, il Napoli e l'entourage di Kevin De Bruyne in questo momento sarebbero vicinissimi ...

De Bruyne al Napoli, domani lo scambio di documenti. A breve le visite mediche

Lo riporta msn.com: Il nuovo Napoli di mister Antonio Conte ripartirà da Kevin De Bruyne, primo grande colpo in vista della prossima annata calcistica. Non ci sono ormai più dubbi sul trasferimento del fortissimo ...