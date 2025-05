Calciomercato Napoli i nomi in uscita| 7 calciatori sulla lista di Manna

Il calciomercato del Napoli si infiamma! Sotto la direzione di Antonio Conte e Giovanni Manna, sette calciatori sono pronti a lasciare il club per fare spazio a nuovi talenti. Questo non è solo un cambiamento di rosa, ma un passo verso una vera e propria rivoluzione che potrebbe riportare gli azzurri tra le big del campionato. Scoprire chi potrebbe partire è solo l'inizio di un'estate infuocata per i tifosi!

Non solo acquisti da sogno, il Napoli di Antonio Conte e del DS Giovanni Manna si costruisce anche attraverso cessioni mirate, necessarie per finanziare la rivoluzione e sfoltire una rosa che vedrĂ l' arrivo di nuovi protagonisti. Manna è giĂ alacremente al lavoro per piazzare i giocatori che non rientrano nei piani tecnici. La lista dei partenti è nutrita e comprende nomi importanti, il cui addio porterĂ nelle casse del club un tesoretto fondamentale per le operazioni in entrata. Manna e Conte Osimhen, il "tesoretto" da 75 milioni: addio con clausola. Il pezzo pregiato del mercato in uscita è senza dubbio Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Calciomercato Napoli i nomi in uscita| 7 calciatori sulla lista di Manna

Napoli, l’agente dell’obiettivo apre all’addio: chiaro avviso a Manna

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con l'agente di un obiettivo che sembra aprire a un possibile addio.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Napoli Nomi Uscita Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, un mercato pazzesco: tutti i nomi sul taccuino di Manna e Conte; Il Napoli prepara un mercato stellare, a prescindere da Conte: non solo David, possono arrivare due attaccanti; Gazzetta – Calciomercato Napoli, i nomi in lista per rinforzare centrocampo e attacco; Non solo De Bruyne, passi avanti anche per David. Ed è caccia al sostituto di Kvara. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

REPUBBLICA - Il Napoli chiuderà 8 acquisti, i nomi. Via Billing e forse Raspadori

Lo riporta msn.com: Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel corso dei vari colloqui tenuti con Antonio Conte ha promesso al tecnico una campagna acquisti importante. L'obiettivo d'altronde è ambizioso: ricon ...

Il Napoli lavora anche sul mercato in uscita: 7 cessioni. Natan già venduto

Come scrive msn.com: Non solo gli acquisti, il Napoli dovrà essere molto bravo a cedere anche diversi calciatori che non fanno parte del progetto azzurro. Ci sono diversi i nomi per i quali la società partenopea vuole mon ...

Calciomercato Napoli, la nuova mossa per l'attacco è Guirassy

Secondo ilmattino.it: Un Napoli quasi al completo fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro. Almeno all’ottanta per cento. Che tradotto in numeri, nomi e ruoli significa attingere alla voce “entrate” ...