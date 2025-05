Calciomercato Napoli è fatta per l' arrivo di De Bruyne | visite mediche nei prossimi giorni

Il Napoli è pronto a stupire con l'arrivo di Kevin De Bruyne, un colpo che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Con le visite mediche in arrivo, il club partenopeo si inserisce nel trend delle grandi squadre che investono su talenti di livello mondiale. De Bruyne non è solo un nome, ma una garanzia di qualità e visione di gioco. Sarà lui il protagonista del riscatto azzurro? L'attesa cresce!

Sembra tutto pronto per quello che si profila come il colpo dell'estate 2025. Secondo quanto appreso, il Napoli e l'entourage di Kevin De Bruyne in questo momento sarebbero vicinissimi

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola

Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

