Calciomercato Napoli David potrebbe saltare? Guirassy la prima alternativa al parametro zero in arrivo dal Lille

Il calciomercato è un vortice di emozioni e sorprese, e il Napoli non fa eccezione. Con Jonathan David in bilico, i partenopei guardano a Guirassy come valida alternativa per rinforzare l'attacco. Questo cambio di strategia potrebbe rappresentare un'opportunità d'oro: un colpo a parametro zero che, in un panorama calcistico sempre più attento ai costi, si rivela cruciale. Rimanete sintonizzati, il futuro del Napoli è tutto da scrivere!

Secondo Il Mattino, esiste un piano B, in caso di mancato arrivo di Jonathan David in azzurro, in casa Napoli, per l’attacco di Antonio Conte. Il quotidiano partenopeo, oggi in edicola, infatti, ha svelato un nuovo nome per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Napoli, David potrebbe saltare? Guirassy la prima alternativa al parametro zero in arrivo dal Lille

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA

Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Napoli David Potrebbe Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Napoli: David la nuova punta di diamante azzurra; Napoli, c'è David dopo De Bruyne. All in dell'Al-Hilal su Osimhen; Calciomercato Napoli, da David a Osimhen: le ultime sulle trattative; Calciomercato Napoli, Manna scatenato: c'è anche il sì di David! Così gli azzurri hanno bruciato la concorrenza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

David ad un passo dal Napoli? Dal Belgio: "Nelle prossime 24 ore trattative in fase decisiva"

Secondo msn.com: Dal Belgio sono convinti, il Napoli è pronto a mettere sotto contratto anche il fortissimo attaccante canadese in uscita dal Lille, Jonathan David.

Calciomercato Napoli, la nuova mossa per l'attacco è Guirassy

Si legge su ilmattino.it: Un Napoli quasi al completo fin dal primo giorno di ritiro a Dimaro. Almeno all’ottanta per cento. Che tradotto in numeri, nomi e ruoli significa attingere alla voce “entrate” ...

Calciomercato Napoli News/ Non solo David, si pensa anche a Frattesi. Via Osimhen e Anguissa (29 maggio 2025)

Da ilsussidiario.net: Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità che riguardano i movimenti dell'estate. Anguissa piace in l'Arabia Saudita, la Juve vuole Osimhen.