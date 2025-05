Calciomercato Milan tutti pazzi per Pellegrino | la mossa del Boca Juniors …

Il calciomercato è sempre più frenetico, e Marco Pellegrino sta facendo parlare di sé! Il giovane difensore di proprietà del Milan ha catturato l'attenzione del Boca Juniors, dimostrando che il talento italiano conquista anche le platee sudamericane. Questo accade in un periodo in cui i club cercano nuovi prospetti per rinforzare le loro difese. Sarà il prossimo grande trasferimento? Non perdere di vista questa stella emergente!

Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan, piace molto in Argentina: addirittura sulle sue tracce ci sarebbe il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, tutti pazzi per Pellegrino: la mossa del Boca Juniors …

Calciomercato Milan, Pellegrino ritorna? Si muove l’agente. L’Huracan vuole …

Marco Pellegrino, giovane difensore del Milan attualmente in prestito all'Huracan, si trova al centro di un'importante questione di mercato.

Tutti pazzi per Belahyane: Milan e Inter sfidano le big d’Europa | CM.IT

Come scrive calciomercato.it: Reda Belahyane con la maglia del Verona (LaPresse) – Calciomercato.it Il giocatore franco-marocchino, una delle ultime grandi pescate di Sean Sogliano, sta, infatti, incantando davvero tutti e ...

Allegri verso il Milan (se Conte resta al Napoli)

Riporta msn.com: Il tecnico è corteggiato anche dal Napoli che aspetta però la risposta di Conte Giallo Palladino: fugge dalla Fiorentina ...

Tutti pazzi per Alvarez: il Milan non molla, occhio alla Fiorentina

Da calciomercato.com: Julian Alvarez ha convinto tutti: è già pronto per l'Europa ... E Alvarez è un candidato molto intrigante. IL MILAN NON MOLLA - Gli occhi della Fiorentina non sono però i primi ad essersi ...