Calciomercato Milan Theo Hernandez vuole aspettare | due strade

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez pressing Al-Hilal: l’offerta ai rossoneri

Da informazione.it: Finito l'incontro Milan-Quilon. Il punto sul futuro di Theo È finito poco fa l'incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Manuel Garcia Quilon, agente di… Leggi ...

Addio Theo Hernandez, c’è l’offerta shock: la decisione del francese

spaziomilan.it scrive: Super offerta per Theo Hernandez che nei prossimi giorni potrebbe dire addio al Milan. La decisione del terzino francese.

Milan, incontro tra l'agente di Theo Hernandez e Tare: Al Hilal in pressing

Segnala msn.com: Tra Theo Hernandez e il Milan potrebbero scorrere presto i titoli di coda. La trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata ...