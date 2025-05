Calciomercato Milan Theo Hernandez pressing Al-Hilal | l’offerta ai rossoneri

Il calciomercato rossonero si infiamma: Theo Hernandez nel mirino dell'Al-Hilal! La squadra saudita è pronta a fare sul serio con un'offerta che potrebbe far vacillare il Milan. In un'epoca in cui i club arabi stanno investendo miliardi per attrarre stelle, la partenza del terzino francese segnerebbe un cambio significativo per la squadra di Pioli. Riuscirà il Milan a resistere a questa tentazione? La suspense è alle stelle!

Calciomercato Milan, Theo Hernandez potrebbe lasciare i rossoneri questa estate. L'Al-Hilal sarebbe pronta a un'offerta importante.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Addio Theo Hernandez, c’è l’offerta shock: la decisione del francese

Milan-Theo Hernandez: dall’offerta araba alla posizione del club, il punto dopo l’incontro | CM.IT

Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City

