Calciomercato Milan Schira | Allegri apprezza Saelemaekers Può restare?

Il calciomercato del Milan è in fermento, e una delle sorprese potrebbe essere proprio Alexis Saelemaekers. Massimiliano Allegri sembra apprezzare le sue qualità, aprendo a un possibile rinnovo. In un contesto in cui le squadre cercano sempre più giocatori versatili e pronti per le sfide, il belga potrebbe diventare un tassello fondamentale per il futuro rossonero. Riuscirà il Milan a trattenere questo talento?

Calciomercato Milan, Alexis Saelemaekers potrebbe restare in rossonero? Secondo Nicolò Schira piacerebbe molto ad Allegri. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Schira: “Allegri apprezza Saelemaekers”. Può restare?

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Calciomercato Milan, arriva il fenomeno in difesa: Allegri lo vuole a tutti i costi

Da spaziomilan.it: Dopo aver risolto la questione ds e allenatore, il calciomercato del Milan è ora pronto ad accendersi. Allegri vuole il fenomeno in difesa.

Calciomercato Milan News/ Leoni torna di moda per la difesa. Sprint per Ricci, idea Onyedika (31 maggio 2025)

Si legge su ilsussidiario.net: Calciomercato Milan News/ Il difensore del Parma piace anche a Inter e Napoli. Passi avanti per il centrocampista del Torino (31 maggio 2025) ...

Calciomercato Milan, con Allegri cambia il futuro di Reijnders: respinta questa offerta, la situazione

Da calcionews24.com: Le ultime sul calciomercato del Milan, con l’offerta in arrivo per il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan avrebbe rifiutato ...