Calciomercato Milan Reijnders | nessun accordo con il City Le ultime

Il calciomercato del Milan si infiamma con Tijjani Reijnders al centro delle voci di cessione al Manchester City. Nonostante le rumorose trattative, sembra non esserci ancora un accordo. Questo scenario riflette un trend più ampio nel calcio moderno: le società cercano talenti emergenti per costruire il futuro. Riuscirà il Milan a trattenere il suo gioiello in un contesto così competitivo? L'attesa cresce!

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders potrebbe essere ceduto in questi giorni al Manchester City. La Gazzetta dello Sport ne parla.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City

sport.sky.it scrive: Incontro in sede tra Tare e l'agente di Theo: c'è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un'eventuale cessione e sono state definite le cifre che soddisferebbero i rossoneri. Per il frances ...

Calciomercato Milan, Allegri dà l'addio a Reijnders (l'offerta irrifiutabile del Manchester City) e prepara l'arrivo di Samuele Ricci - Rumor

Scrive affaritaliani.it: Settanta milioni di motivi per dirsi addio: il Manchester City sta per perfezionare la seconda offerta al Milan per Tijani Reijnders. La prima da 60 mln era stata giudicata insufficiente, la prossima ...

Calciomercato Milan, con Allegri cambia il futuro di Reijnders: respinta questa offerta, la situazione

calcionews24.com scrive: Le ultime sul calciomercato del Milan, con l’offerta in arrivo per il centrocampista olandese Tijjani Reijnders. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Milan avrebbe rifiutato ...