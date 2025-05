Calciomercato Milan Pellegatti | Conferme su Ricci Al posto di Reijnders …

Il calciomercato del Milan si infiamma grazie alle rivelazioni di Carlo Pellegatti. Con Samuele Ricci in pole position per sostituire Reijnders, il club rossonero mira a rafforzarsi in un periodo di grande competitività in Serie A. La ricerca di talenti giovani è un trend che coinvolge tutti i top club italiani, e la scelta di Ricci potrebbe segnare un nuovo inizio per il Milan. Da tifosi, non possiamo fare altro che restare sintonizzati!

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

