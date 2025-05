Calciomercato Milan Moretto | Walker? C’è stata la comunicazione

Calciomercato Milan, Walker dovrebbe lasciare i rossoneri. Il club, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, avrebbe deciso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto: “Walker? C’è stata la comunicazione”

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Moretto Walker Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Novità Milan: decisione pronta sul futuro di Walker, il punto di Matteo Moretto; Walker, avventura al capolinea: il Milan non lo riscatterà. Il City tratterà solo per Reijnders; Novità Milan: intesa con Ricci e si avvicina l’accordo col Torino! Walker saluta, Theo…; Moretto su Reijnders-City: Per il Milan non ci sono calciatori incedibili. Senza coppe è quasi.... 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha confermato l’avanzata del Manchester City per Tijjani Reijnders: tutti i dettagli

Riporta milannews24.com: Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha confermato l’avanzata del Manchester City per Tijjani Reijnders: tutti i dettagli Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto ha fornito questo aggiorna ...

Milan, ecco la decisione definitiva sul riscatto di Walker

msn.com scrive: Il terzino inglese era arrivato nel mercato invernale dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto: il Milan ha deciso cosa fare ...

Milan, accordo con Ricci! Si tratta con il Torino e c’è l’addio di Walker

Riporta fantamaster.it: Ricci al Milan – La strada sembra spianata per il momento del grande salto in una Big da parte di Samuele Ricci. Il giovane centrocampista italiano si avvicina sempre di più ai colori rossoneri.