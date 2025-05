Calciomercato Milan l’Al-Hilal all’assalto di Theo Hernandez | offerta monstre ma…

L'Arabia Saudita continua a tentare le stelle più grandi del panorama europeo, e ora è il turno di Theo Hernandez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, l’Al-Hilal all’assalto di Theo Hernandez: offerta monstre, ma…

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Hilal Assalto Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Milan, l’esperto: “Assalto Al Hilal per Theo Hernandez”; Al Hilal all'assalto di Theo Hernandez, pronta l'offerta al Milan; Milan, Longari: “Assalto dell’Al Hilal a Theo”; Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Milan, l’esperto: “Assalto Al Hilal per Theo Hernandez”

Come scrive informazione.it: Igli Tare è arrivato da pochissimi giorni al Milan, ma già ha molto lavoro da fare. Dopo avere trattato Saelemaekers con la Roma, chiuso per il ritorno di Allegri in panchina, il nuovo direttore sport ...

Milan: importante offerta dell'Al-Hilal per Theo Hernandez, Reijnders verso il City

Si legge su sport.sky.it: Incontro in sede tra Tare e l'agente di Theo: c'è la volontà reciproca di trovare una soluzione per un'eventuale cessione e sono state definite le cifre che soddisferebbero i rossoneri. Per il frances ...

Theo Hernandez Milan, arrivano conferme: pronto l'assalto

Come scrive milannews24.com: Theo Hernandez Milan, arrivano conferme: pronto l’assalto dall’Arabia! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero Secondo quanto riporta Gianluigi Longari, il Milan in questi giorni potrebb ...