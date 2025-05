Calciomercato Milan Joao Felix torna a casa? Trattativa con il Benfica | le ultime

Il calciomercato si infiamma con il possibile ritorno di Joao Felix al Benfica, dopo una stagione di alti e bassi al Milan. In un'era in cui i giovani talenti sono sempre più al centro delle strategie dei club, il portoghese potrebbe rappresentare un elemento chiave per il rilancio della squadra. Riuscirà il Benfica a riportarlo a casa? La risposta potrebbe dare un nuovo slancio al futuro del club!

Il Benfica avrebbe avviato le trattative per riportare a casa Joao Felix, che ha giocato al Milan in prestito nell'ultima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Joao Felix torna a casa? Trattativa con il Benfica: le ultime

Milan, quanti addii già decisi: dopo Joao Felix patiranno altri cinque

Siamo in un momento critico per il Milan, con cinque addii già programmati dopo quello di Joao Felix.

Calciomercato Milan, la promessa di Joao Felix! Un gran finale prima dell’addio? Ultime

Joao Felix, addio al Milan?/ Calciomercato: un fuoco di paglia, il futuro è in bilico (oggi 19 marzo 2025)

Milan, Joao Felix fa le valigie: chi lo prende

