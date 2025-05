Calciomercato Milan il Bayer Leverkusen piomba su Thiaw | i dettagli

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan deve fare i conti con le avances del Bayer Leverkusen per Malick Thiaw. Un’interessante mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del club rossonero. In un periodo in cui i difensori talentuosi diventano merce rara, la partenza di Thiaw potrebbe rappresentare un cambiamento significativo, non solo nella rosa, ma anche nelle strategie di mercato del Milan. Riuscirà la dirigenza a blindarlo?

Il Bayer Leverkusen sarebbe fortemente interessato a Malick Thiaw, difensore centrale del Milan: l'indiscrezione arriva dalla Germania. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Bayer Leverkusen piomba su Thiaw: i dettagli

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Milan Bayer Leverkusen Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché Fabregas ha stregato Ranieri: cosa sta succedendo e i pensieri di Milan e Inter | ESCLUSIVO; Calciomercato del 29 maggio: Milan-Allegri: c'è la firma. Conte resta al Napoli, la Juve dà l'addio a Giuntoli; Bayern Monaco, ufficiale l’ingaggio di Tah: i dettagli | Calciomercato News; Chi è Giovanni Leoni, il talentuoso difensore che piace ai rossoneri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato, la giornata del Milan: tutte le notizie del 31 maggio 2025

Si legge su msn.com: Dopo le ufficialità di Igli Tare, come nuovo direttore sportivo, e di Massimiliano Allegri, come nuova guida tecnica, è ufficialmente partito il nuovo corso del Milan. Fra i temi di maggior rilievo, o ...

Il Milan lo scippa a Conte: il prossimo colpo è stellare

Lo riporta milanlive.it: Allegri è pronto a battere Conte in sede di calciomercato: il Milan prepara il colpo stellare, così il Napoli finisce a mani vuote.

Il Bayer Leverkusen punta Malick Thiaw: Milan pronto alla cessione

Riporta informazione.it: Advertising Il Bayer Leverkusen valuta Thiaw per la difesa Il Bayer Leverkusen ha inserito Malick Thiaw nella lista dei profili utili a rinforzare il reparto arretrato. Il difensore centrale tedesco, ...