Calciomercato Milan è già post Reijnders | assalto a Ricci Ecco le cifre

Il calciomercato del Milan non si ferma mai! Dopo la possibile cessione di Tijjani Reijnders, i rossoneri puntano sugli ambiziosi Samuele Ricci. Con un mercato in forte fermento, il Milan cerca di rinforzare la squadra per tornare a dominare in Serie A e in Europa. Le cifre dell’operazione potrebbero sorprendere: un investimento strategico che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Restate sintonizzati!

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a cedere Tijjani Reijnders. Poi pronto l'assalto a Samuele Ricci. Ecco le possibili cifre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, è già post Reijnders: assalto a Ricci. Ecco le cifre

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

