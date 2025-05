Calciomercato Milan clamoroso incrocio con Donnarumma! L’indiscrezione

Clamoroso colpo di scena nel calciomercato rossonero: secondo indiscrezioni, Gianluigi Donnarumma potrebbe giocare un ruolo chiave nelle prossime strategie del Milan. Con il portiere che ha lasciato il club, il suo ritorno sarebbe un segnale forte per la tifoseria e una mossa astuta per rilanciare le ambizioni del Diavolo. Scopri come questa manovra si inserisce nel contesto di un mercato sempre più agguerrito e imprevedibile!

La clamorosa rivelazione arriva da Tuttomercatoweb: Donnarumma potrebbe essere fondamentale per il calciomercato del Milan.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid”

Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

