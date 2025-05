Calciomercato | Mainz 05 occhi su Hollerbach | sfida al Gladbach per il bomber dell’Union in vista della Conference League

Il Mainz 05 è pronto a fare sul serio nel calciomercato! Con la qualificazione alla UEFA Conference League, i riflettori sono puntati su Hollerbach, bomber dell'Union Berlin. La sfida con il Gladbach si fa avvincente: chi riuscirà a strappare il talentuoso attaccante? In un contesto di crescente competitività in Bundesliga, il Mainz punta a elevare il proprio gioco. Riuscirà a conquistare l'attaccante che potrebbe cambiare le carte in tavola?

Il Mainz attivo sul mercato: l’obiettivo è migliorare la qualità dell’attacco e il profilo che piace è quello di Hollerbach dell’Union Berlin Il Mainz 05, fresco di una meritata qualificazione alla prossima UEFA Conference League grazie al sesto posto conquistato nella Bundesliga 202425, si muove con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato: Mainz 05, occhi su Hollerbach: sfida al Gladbach per il bomber dell’Union in vista della Conference League

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Mainz 05 Occhi Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Juventus: occhi su Kirchhoff e Okore

Da calciomercato.com: Il mercato bianconero guarda ai giovani: nel mirino anche Kirchhoff del Mainz. La Juve pensa al futuro, segue i migliori giovani d'Europa. La sfida di ieri sera al Parken Stadium ha permesso all ...

Calciomercato Lazio, rebus portiere: occhi in Bundesliga per sostituire Maximiano

Scrive ilmessaggero.it: Dopo la prima parte di visite nella giornata di ieri e un'ultima oggi, Gustav Isaksen ha firmato il contratto con la Lazio e ora è arrivata anche l’ufficialità. L’esterno danese, pagato da ...