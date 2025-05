Calciomercato Juventus sguardo al futuro | piace questo giovane difensore italiano! I buoni rapporti con il club d’appartenenza possono favorire la trattativa La situazione

La Juventus guarda al domani e punta su giovani talenti! Tra questi, spicca Diego Coppola, un difensore classe 2003 dell'Hellas Verona, che ha già brillato con la sua prima convocazione in nazionale. I buoni rapporti con il club potrebbero facilitare l'affare, ma non dimentichiamo: puntare sui giovani è una strategia sempre più vincente nel calcio moderno. Chi sarà il prossimo campione bianconero?

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono molto attivi anche per rafforzare la squadra del futuro: piace questo difensore. Il calciomercato Juventus punta al futuro: il nome di Diego Coppola, difensore classe 2003 dell' Hellas Verona, è finito nel mirino bianconero dopo l'ottima stagione coronata dalla prima convocazione in Nazionale maggiore. Come riportato da La Stampa, i buoni rapporti con il Verona, come dimostrato dall'operazione che portato Cabal in bianconero, potrebbero agevolare la trattativa per un giovane italiano che ha ampi margini di crescita nonostante piaccia anche in Inghilterra.