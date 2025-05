Calciomercato Juve stallo nella trattativa tra quell’obiettivo bianconero e un club arabo! Il calciatore non è convinto della destinazione Madama è ancora in corsa?

Il calciomercato entra nel vivo e la Juventus sta navigando in acque agitate. Theo Hernandez, obiettivo bianconero, è al centro di un'intensa trattativa con l'Al-Hilal, ma il giocatore sembra restio a trasferirsi in Arabia. La sua attesa? Offerte di club europei rinomati. Questo stallo riflette un trend crescente: i calciatori valutano sempre più attentamente le destinazioni, preferendo le sfide sul campo a quelle puramente economiche. Chi avrà la meglio?

Calciomercato Juve, il giocatore in questione aspetta grandi offerte da club importanti in ambito europeo: la situazione. Come espresso da Antonello Gioia, l’ Al-Hilal alza il pressing per cercare di concludere il trasferimento di Theo Hernandez in Arabia Saudita. Come? Offrendo al giocatore un contratto da 18 milioni di euro all’anno e al Milan un ammontare di 20 milioni di euro per il cartellino. Nonostante le cifre le prestazioni del francese siano già ragguardevoli, il Diavolo sembra chiedere qualcosa in più per dare il proprio assenso all’offerta. Offerta che non convince appieno nemmeno il numero 19 rossonero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, stallo nella trattativa tra quell’obiettivo bianconero e un club arabo! Il calciatore non è convinto della destinazione. Madama è ancora in corsa?

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Stallo Trattativa Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Juventus, Conte nelle mani di Elkann: lo stallo nella rivoluzione è un assist al Napoli; Juventus: occhi puntati sul terzino destro, può arrivare un big della Serie A; Mercato Juve: idea Dodo per il dopo Cambiaso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus, Conte nelle mani di Elkann: lo stallo nella rivoluzione è un assist al Napoli

Da msn.com: La Juventus ha sotto contratto due allenatori e ne cerca un terzo per la prossima stagione. Intanto, la proprietà ragiona su un possibile nuovo assetto dell`organigramma.

Juventus, non solo Zidane e Marco Silva: nome a sorpresa per la panchina

Scrive fantamaster.it: Pioli alla Juventus - Continua il valzer sulla panchina della Juventus, non solo Zidane e Marco Silva: appare un nuovo nome ...

Mercato Juve: pressing del Napoli per Gatti, sondaggio per Zhegrova

Si legge su it.blastingnews.com: Stando alle ultime notizie, il Napoli con la conferma di Antonio Conte in panchina è alla ricerca di un forte centrale per completare il pacchetto arretrato e starebbe pensando proprio al numero ...