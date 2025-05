Calciomercato Juve LIVE | Pioli balza in pole position novità sul possibile nuovo direttore sportivo

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e la figura di Pioli emerge come protagonista. Mentre la dirigenza è già proiettata verso il mercato invernale, l'attenzione si concentra su un possibile nuovo direttore sportivo che potrebbe rivoluzionare le strategie bianconere. In un contesto calcistico sempre più dinamico, seguire queste trattative è fondamentale: chi sarà il colpo che cambierà le sorti della squadra? Resta sintonizzato!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: VENERDÌ 30 MAGGIO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: Pioli balza in pole position, novità sul possibile nuovo direttore sportivo

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Repubblica - Pioli per la Juve, Giuntoli a Firenze?

Come scrive tuttojuve.com: Come riporta Repubblica, per la Juve resta in piedi anche la pista Mancini, già preso in considerazione durante il casting per il sostituto di Thiago Motta: juventino da sempre, anche ...

Calciomercato Serie A: la Juventus pensa a Pioli, Sarri verso la Lazio, Vanoli tra Pisa e Fiorentina

Da sportpaper.it: Si infiamma il mercato delle panchine in Serie A Pochi club di serie A hanno la certezza di una guida tecnica, il Milan si è assicurato nelle scorse ore Allegri, ma le altre? La Roma ha in pugno Gaspe ...

Juve, il tempo stringe: Pioli, Mancini o Tudor per la panchina bianconera

Come scrive msn.com: Adesso che anche Gasperini è scivolato via, convinto dalla proposta di Ranieri e della Roma, riapparecchiare la tavola è tutto fuorché semplice. Sta di fatto che, al 31 maggio, la Juventus è ancora se ...