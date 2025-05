Calciomercato Juve fine dei giochi per quell’obiettivo! L’imminente addio di Giuntoli cambia tutte le carte in tavola | bianconeri orientati a fare questo Il punto

Il calciomercato della Juventus è in piena evoluzione e l'imminente addio di Giuntoli potrebbe stravolgere i piani bianconeri. Victor Osimhen, uno dei obiettivi chiave, ora rischia di sfumare. In un contesto in cui i club si sfidano per i migliori talenti, la Juve potrebbe perdere terreno. Sarà interessante vedere come questo cambiamento influenzerà le strategie future e i sogni dei tifosi. Restate sintonizzati!

Calciomercato Juve, quell’obiettivo rischia di sfumare definitivamente! L’addio di Giuntoli potrebbe giocare un ruolo decisivo. Ci sono importanti aggiornamenti che riguardano il futuro di Victor Osimhen, uno dei nomi fortemente accostati al calciomercato Juve. Secondo quanto espresso da Alfredo Pedullà, dopo l’ addio di Giuntoli, si darà l’assalto ad altri nomi per l’attacco bianconero. PAROLE – «Essendo saltato il banco Giuntoli sono saltate tutte le situazioni che avevano portato a puntare su Osimhen che aveva dato la precedenza alla Juve. Ma senza Giuntoli adesso è libero di scegliere altri scenari, anche l’Al Hilal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, fine dei giochi per quell’obiettivo! L’imminente addio di Giuntoli cambia tutte le carte in tavola: bianconeri orientati a fare questo. Il punto

Juventus, il flop di Giuntoli riflesso di una società che oggi non sa più chi è

Si legge su informazione.it: Redazione Calciomercato Non è bastata una stagione super deludente, il flop del mercato e una Champions League presa per i capelli a Venezia a 20 minuti dalla fine del campionato, grazie a un calcio d ...

