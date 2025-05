Calciomercato Juve | Allegri rovina subito i piani? Vuole strappare questo giocatore ai bianconeri Cosa sta accadendo

Il calciomercato della Juve è in fermento! Massimiliano Allegri potrebbe stravolgere i piani, puntando su Giovanni Leoni, un talento emergente del Parma. Questo giovane difensore classe 2006 non è solo una promessa per i bianconeri, ma anche per il Milan, che lo osserva con interesse. In un contesto calcistico sempre più competitivo, la lotta per i giovani talenti si fa accesa. Chi avrà la meglio? Resta sintonizzato per scoprire il futuro di Leoni!

Calciomercato Juve: Allegri cambia i piani? Vuole strappare questo giocatore alla concorrenza dei bianconeri. Cosa succede. Il Milan guarda al futuro e mette nel mirino Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, considerato uno dei prospetti più promettenti del panorama italiano e nella lista anche del calciomercato Juve. Come riportato da Tuttosport, il giovane centrale è finito in cima alla lista degli obiettivi rossoneri per rafforzare il reparto arretrato. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare, in sinergia con l’allenatore Massimiliano Allegri, spinge per un processo di “italianizzazione” della rosa, puntando su giovani talenti nostrani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Allegri rovina subito i piani? Vuole strappare questo giocatore ai bianconeri. Cosa sta accadendo

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta

Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

