Calciomercato Inter sfuma il colpo in Italia | si chiude con questa rivale

Il calciomercato dell'Inter si tinge di amarezza: il talentuoso Samuele Ricci, da tempo nel mirino dei nerazzurri, sembra destinato a indossare la maglia del Milan. Questo colpo non solo rivoluzionerebbe le gerarchie di Milano, ma evidenzierebbe anche come i rossoneri stiano investendo nella giovane linfa calcistica. Riuscirà l'Inter a rispondere a questa mossa strategica? La battaglia tra le due squadre si infiamma!

Calciomercato Inter, sfuma il colpo in Italia a lungo accostato al club nerazzurro, ora si può chiudere con questa rivale . Samuele Ricci si avvicina sempre di più al Milan, con i rossoneri pronti ad affondare il colpo nelle prossime settimane. La trattativa con il Torino è attiva da tempo e potrebbe subire un’accelerazione decisiva non appena verrà definita la cessione di Tijjani Reijnders, per cui si ipotizza una partenza attorno ai 75 milioni di euro. In caso di addio dell’olandese, scrive Tuttosport questa mattina, il Milan avrebbe un budget importante da reinvestire, stimato intorno ai 100 milioni, parte del quale sarebbe destinato proprio all’acquisto del centrocampista granata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sfuma il colpo in Italia: si chiude con questa rivale

Calciomercato Juve, la dirigenza non molla quell’obiettivo: possibile colpo dal top club europeo! I dettagli

La Juventus è determinata a rafforzare la propria rosa nel prossimo calciomercato, puntando su Nuno Tavares come principale obiettivo.

