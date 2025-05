Calciomercato Inter LIVE | Suggestione Lucca il Milan affonda il colpo per Ricci un club italiano piomba su Frattesi

Il calciomercato dell'Inter è un vero e proprio balletto di opportunità, con nomi come Lucca e Frattesi che accendono i riflettori sul futuro nerazzurro. In un contesto di competizione sempre più agguerrita, la ricerca di talenti non si ferma mai. La strategia del club? Puntare su giovani promettenti per affermarsi a livello nazionale e internazionale. Non perdere neanche un’istantanea di questa corsa: il mercato è in fermento!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Inter, presentata l’offerta: 35 milioni di euro

Scrive interlive.it: L'Inter valuta un grandissimo colpo per il calciomercato estivo: 35 milioni di euro ed il ritorno in Italia diventerà realtà.

Calciomercato Inter LIVE: Novità sul futuro di Nico Paz, spunta un nuovo nome a centrocampo

Da informazione.it: Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in at ...

Calciomercato Inter News/ Yann Bisseck da blindare, suggestione Nico Paz (21 dicembre 2024)

Scrive ilsussidiario.net: Per il calciomercato Inter mettiamo in copertina un nome in entrata e uno da blindare. Nel secondo caso ci riferiamo a Yann Bisseck, che un anno e mezzo fa arrivò all’Inter da sconosciuto ma ...