Calciomercato Inter LIVE | Frattesi Il Napoli vuole il centrocampista

Il calciomercato dell’Inter è in pieno fermento e il nome di Davide Frattesi spicca tra le trattative più intriganti. Con il Napoli pronto a fare la sua mossa, la competizione si intensifica. In un momento in cui il calcio italiano sta riscoprendo talenti emergenti, Frattesi rappresenta una potenziale gemma per chi vuole puntare in alto. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa affascinante corsa!

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

