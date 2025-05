Calciomercato Genoa i piani per acquisti e cessioni

Il Genoa si prepara a un calciomercato intrigante, puntando su Patrick Vieira come pilastro della squadra. Con l'attuale allenatore saldo al timone, i rossoblù intendono rinfrescare la rosa, mescolando talento francese e nuove promesse. Le cessioni strategiche garantiranno liquidità , in un contesto di Serie A dove il rinnovamento è fondamentale. La domanda ora è: quali nuovi talenti sorprenderanno il pubblico? Seguiteci per scoprirlo!

Il punto fermo dovrebbe essere Patrick Vieira. La dirigenza è sicura di continuare con l'attuale allenatore che non dovrebbe essere coinvolto nel grande valzer delle panchine in Serie A. Il Genoa parlerà ancora francese e la rosa avrà alcuni volti nuovi, ci saranno delle cessioni per fare e cassa. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Calciomercato Genoa, i piani per acquisti e cessioni

Calciomercato Genoa, i piani per acquisti e cessioni

