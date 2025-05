Calciomercato estero proseguono le voci su Bruno Fernandes via dallo United Amorim stizzito con i giornalisti

Il calciomercato estivo si avvicina e le voci su Bruno Fernandes incominciano a infiammare gli animi. L'interesse dell'Al Hilal potrebbe portare il talentuoso centrocampista a un nuovo capitolo lontano dal Manchester United. Ma la reazione di Amorim, stizzito con i giornalisti, mette in luce quanto sia delicata la situazione. In un calcio sempre più globalizzato, anche i top player potrebbero seguire percorsi inaspettati. Chi sarà il prossimo a lasciare l'Europa per la Saudi

Secondo Marca e non solo, con informazioni provenienti anche dall’Arabia Saudita, il Manchester United potrebbe perdere Bruno Fernandes nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il motivo starebbe nell’interesse dell’Al Hilal pronto ad offrire una cifra multimilionaria al club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, proseguono le voci su Bruno Fernandes via dallo United. Amorim stizzito con i giornalisti

Il Manchester United ha messo in guardia dal vendere Bruno Fernandes

Il Manchester United ha avvisato le squadre interessate riguardo a Bruno Fernandes, il quale è stato al centro di speculazioni sul mercato.

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Estero Proseguono Voci Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Al Hilal, ultimatum a Bruno Fernandes del Manchester United: 72 ore per dire sì o no. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato estero, Wirtz sempre più vicino al Liverpool. Luis Diaz possibile uscita, un club su di lui

Secondo calcionews24.com: Calciomercato estero, Wirtz sempre più vicino al Liverpool. Luis Diaz verso l’addio: il Barcellona su di lui Prosegue il tentativo di ingaggiare Florian Wirtz da parte del Liverpool, che nelle ultime ...

Le principali trattative e le voci di calciomercato di oggi (6 agosto 2024)

Segnala msn.com: Ecco dunque quali sono le voci, le trattative e le operazioni ... Grandi movimenti per il calciomercato estero, dove ad accaparrarsi tutta l'attenzione è Julian Alvarez. Dopo aver chiesto la ...

Calciomercato Cagliari: Nicola non lo fa muovere, resterà in Sardegna

Secondo msn.com: Proseguono le voci di mercato in casa cagliaritana. Un calciatore che milita tra le fila di Davide Nicola sarebbe finito nel mirino di un club estero, pronto a fare di tutto pur di portarlo nel ...