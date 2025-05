Calciomercato estero Chelsea | tutto fatto per Delap! Scambio di documenti e fissate le visite mediche

Il Chelsea accelera sul calciomercato e punta su Liam Delap, giovane talento proveniente dall'Ipswich Town. Con le visite mediche già fissate, il club londinese dimostra di scommettere su un futuro brillante. Questo affare si inserisce in un trend sempre più forte: i grandi club investono nei giovani, puntando su talenti emergenti. Il mondo del calcio sta cambiando, e Delap potrebbe essere il prossimo protagonista di questa rivoluzione!

È in dirittura d’arrivo la trattativa tra Chelsea e Liam Delap, attaccante inglese, figlio d’arte e attualmente in forza all’Ipswich Town. Secondo quanto riportato dal The Athletic, infatti, sono state fissate per lunedì 2 giugno le visite mediche del prossimo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato estero, Chelsea: tutto fatto per Delap! Scambio di documenti e fissate le visite mediche

Liam Delap Transfer parla con il Chelsea in programma

Il Chelsea è in trattativa con Liam Delap, attaccante 22enne della Ipswich, dopo incontri con i suoi rappresentanti.

