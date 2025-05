Calciomercato estero Barcellona | pronto il divorzio con Lenglet Il difensore percepisce troppo stipendio la mossa del club

Il Barcellona è pronto a chiudere il capitolo Lenglet: il difensore francese, attualmente in prestito all'Atletico Madrid, percepisce uno stipendio da capogiro di 16 milioni lordi. Questo divorzio segna un momento cruciale per il club catalano, che punta a riequilibrare le finanze nel contesto di un calciomercato sempre più frenetico. Riuscirà il Barça a trovare la formula giusta per rinnovare e rinforzare la squadra? La tension

