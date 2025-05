Calciomercato Bologna l’ascesa di Dan Ndoye | gol ruggiti e prestazioni top che attirano le big

L’ascesa di Dan Ndoye al Bologna è un fulmine che illumina il panorama calcistico italiano. Con gol decisivi e prestazioni strabilianti, l’esterno svizzero sta attirando l’attenzione delle big d’Europa. La sua abilità nel trasformare le partite in momenti di gloria non solo ha contribuito alla storica vittoria della Coppa Italia, ma sta anche ridefinendo il futuro della squadra emiliana. Rimanete sintonizzati: il suo viaggio è appena iniziato!

Bologna, l'ascesa di Dan Ndoye nella stagione: tanti gol pesanti e la conferma dalle pagelle fino al gol vittoria della Coppa Italia La stagione 20242025 del Bologna sarà ricordata a lungo, un'annata di calcio entusiasmante e risultati storici. Tra i protagonisti assoluti di questa cavalcata c'è Dan Ndoye, l'esterno svizzero che, partita dopo partita, ha

Storico Bologna, conquista la Coppa Italia dopo 51 anni. Un gol di Ndoye piega il Milan

Il Bologna scrive una pagina storica, conquistando la Coppa Italia dopo ben 51 anni grazie a un gol decisivo di Ndoye, che piega il Milan.

