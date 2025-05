Calcio Napoli | rinnovato il contratto di Juan Jesus al lavoro per quello di Meret

Il Calcio Napoli segna un importante passo verso la costruzione della squadra del futuro: il rinnovo di Juan Jesus è solo l'inizio. Con il 33enne che si prepara ad affrontare una nuova stagione, si intensificano anche le trattative per il portiere Meret. In un calcio sempre più competitivo, mantenere i talenti chiave è cruciale per restare al vertice. I tifosi possono aspettarsi grandi novità in vista del prossimo campionato!

Il Calcio Napoli ha rinnovato il contratto del difensore brasiliano Juan Jesus per un'altra stagione. Stessa sorte, a breve, potrebbe toccare anche al portiere della Nazionale. E' il rinnovo di contratto di Juan Jesus il primo annuncio del Napoli in vista del prossimo campionato. Il 33enne difensore brasiliano ha rinnovato il contratto che lo tiene

Sulla linea di Higuain, Callejon e Albiol: colpaccio Napoli da Madrid | Contratto biennale

Il Napoli continua a pescare talenti da Madrid, rinnovando la tradizione di colpi azzeccati come Higuain, Callejon e Albiol.

