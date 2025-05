Calcio Napoli De Bruyne vicino alla firma | i dettagli e le visite mediche

Il Calcio Napoli è pronto a stupire il mondo del calcio con l’arrivo di Kevin De Bruyne! Il talento belga, in scadenza di contratto, sta per mettere la firma su un biennale da 6 milioni a stagione. Un colpo che non solo rafforza la squadra, ma segna anche un trend: i top player sempre più attratti dalla Serie A. Preparati a vivere emozioni indimenticabili con De Bruyne in campo!

Il centrocampista belga ha trovato un accordo con il Calcio Napoli e firmerà un contratto biennale per un ingaggio di circa 6 milioni a stagione, arrivando a parametro zero.

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori

Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

Napoli, è fatta per De Bruyne: lunedì le visite mediche

De Bruyne-Napoli, è fatta: lunedì previste le visite mediche per il centrocampista belga

De Bruyne vicino a firma con il Napoli, contratto biennale

