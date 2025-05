Calcio | morto Ernesto Pellegrini storico presidente dell’Inter dei record

È un giorno triste per il calcio italiano: Ernesto Pellegrini, l'icona che ha guidato l'Inter verso trionfi storici, ci ha lasciati a 84 anni. Sotto la sua presidenza, i nerazzurri hanno scritto pagine indimenticabili, diventando simbolo di un'epoca d'oro. La sua visione e il suo spirito imprenditoriale hanno influenzato non solo il club, ma l'intero panorama calcistico. Ricordiamolo non solo come un presidente, ma come un pioni

Roma, 31 mag. (LaPresse) – È morto Ernesto Pellegrini. Lo storico presidente dell’Inter Campione d’Italia 198889 si è spento nella sua casa questa mattina all’età di 84 anni. A quanto si apprende Pellegrini avrebbe avuto un’infezione polmonare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter dei record

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

È un momento di grande tristezza per il mondo del calcio: Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter e imprenditore visionario, ci ha lasciati all'età di 84 anni.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Morto Ernesto Pellegrini Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, il sindaco Manfredi: Festa scudetto? Ho fatto una promessa! Conte mi ha detto una cosa, sui lavori al Maradona.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Ernesto Pellegrini è morto, addio all'imprenditore ex presidente dell'Inter: aveva 84 anni

Segnala ilmattino.it: Addio a Ernesto Pellegrini. L'imprenditore ed ex presidente dell'Inter è morto all'età di 84 anni. Pellegrini è venuto a mancare alle 8 di questa mattina.

È morto Ernesto Pellegrini, storico presidente dell’Inter: con lui arrivò lo Scudetto dei record

Lo riporta fanpage.it: È morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, storico presidente dell'Inter dal 1984 al 1995: nel giorno della finale di Champions i nerazzurri piangono la scomparsa ...

Morto Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter

Scrive lettera43.it: Lutto per l’Inter nel giorno della finale di Champions League contro il Paris-Saint Germain: è morto a 84 anni Ernesto Pellegrini, che fu presidente del club nerazzurro dal 1984 al 1995 prima della ...