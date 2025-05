Calcio Anconetano | Polci e Manciola valutano nuove proposte imprenditoriali

Il calcio anconetano si prepara a un possibile cambio di rotta! Massimiliano Polci e Andrea Manciola valutano nuove proposte imprenditoriali dopo un confronto con Silvetti. La loro determinazione si scontra con l'arrivo di investitori pronti a rilanciare la squadra. Questo è il momento ideale per riflettere su come il calcio possa diventare un motore di sviluppo per la città , unendo passione e business. La sfida è aperta!

Massimiliano Polci e Andrea Manciola escono dal confronto con Silvetti parzialmente soddisfatti. Hanno espresso le loro idee, sostenuto la loro cordata, ma di fronte alla possibilità – che mercoledì prossimo dovrà concretizzarsi – che ci sia un gruppo imprenditoriale pronto a mettere sul piatto l'investimento necessario per rilanciare il calcio anconetano, di fronte alla richiesta del sindaco e vista anche la contestazione della tifoseria, decideranno il da farsi la prossima settimana. Con l'ingresso del nuovo gruppo, Polci potrebbe restare con una percentuale di minoranza, oppure uscire definitivamente: "C'è un gruppo interessato all'Ancona.

Curva Nord Ancona, protesta a oltranza: «Via anche Polci, Brilli e Manciola. E porte chiuse ad affaristi e banditi»

La Curva Nord di Ancona esprime il proprio malcontento attraverso una protesta a oltranza, accompagnata da striscioni e un comunicato ufficiale.

