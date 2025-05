Calcinacci e cassette della frutta abbandonati vicino alla fontana di Trevi nei guai in tre

Tre trasgressori, sorpresi a scaricare calcinacci e cassette della frutta vicino alla celebre Fontana di Trevi, sono finiti nei guai. Questo episodio svela un problema più ampio: il degrado urbano che minaccia la bellezza dei nostri monumenti. Una denuncia che ci ricorda l'importanza di preservare il patrimonio culturale italiano. La tutela della nostra storia inizia dalla responsabilità di tutti. Un gesto semplice, un grande impatto!

Stavano abbandonando rifiuti nei pressi della Fontana di Trevi, ma sono stato denunciati e sanzionati dalla polizia locale. In due distinti episodi avvenuti in via del Lavatore, a pochi passi dalla Fontana di Trevi, gli agenti del I gruppo Centro Storico sono intervenuti nei confronti dei.

Fontana di Trevi, la coppia sfida i vigili: baci e ballo romantico

Una scena da "La Dolce Vita": due turisti di circa 50 anni si tuffano nella Fontana di Trevi, sfidando i vigili e scatenando un bacio romantico e un ballo improvvisato.

