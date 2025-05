Caivano Gratteri elogia Meloni | Qualcosa è cambiato

Nel cuore di Caivano, il Procuratore Gratteri ha stupito tutti: “Oggi qualcosa è cambiato”. Un riconoscimento che segna una svolta nel contrasto alla criminalità, grazie agli sforzi del governo Meloni. In un momento in cui l'Italia cerca di recuperare il controllo del territorio, la sua affermazione diventa un faro di speranza. Gli investimenti e le azioni concrete stanno dando i loro frutti: si apre un nuovo capitolo nella lotta per la legalità.

"Io critico spesso ma non si può negare l'evidenza: oggi qualcosa è cambiato": il Procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, lo ha detto al festival èStoria a cui ha partecipato anche il parroco di Caivano, don Patriciello, riconoscendo di fatto il lavoro fatto dal governo Meloni. In sostanza, quindi, ha ammesso che gli investimenti del governo sul paese della periferia di Napoli hanno prodotto dei risultati positivi, contribuendo a migliorare la situazione di una zona parecchio complicata. "Non ci sono più alibi per dire 'non abbiamo dove stare, dove giocare' - ha proseguito Gratteri -. Bisognerà tornare lì e vedere se i beni saranno stati nuovamente vandalizzati, allora potremo dire che siamo noi cittadini che non rispettiamo le regole". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caivano, Gratteri elogia Meloni: "Qualcosa è cambiato"

Cerca Video su questo argomento: Caivano Gratteri Elogia Meloni Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Caivano, Gratteri ammette: "Qualcosa è cambiato"

Riporta msn.com: "Io critico spesso ma non si può negare l'evidenza: oggi qualcosa è cambiato". Il Procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, durante un incontro al festival èStoria a cui ha partecipato anche il par ...

Caivano: Gratteri e don Patriciello, qualcosa è cambiato

Secondo ansa.it: "Io critico spesso ma non si può negare l'evidenza: oggi qualcosa è cambiato". Dunque, "non ci sono più alibi per dire 'non abbiamo dove stare, dove giocare'. (ANSA) ...

Gratteri promuove la Meloni su Caivano: "Sempre più minori al soldo della camorra"

ilgiornale.it scrive: «L’azione a Caivano è servita, non è stata solo uno spot». Lotta alla camorra «Mano a mano che passano gli anni diminuisce l’età di boss e minori che commettono reati», avverte Gratteri ...