Cagliari Manuela Murgia morta a 16 anni 30 anni fa | i punti oscuri della vicenda

Trent’anni fa, la tragica morte di Manuela Murgia, sedicenne di Cagliari, ha lasciato una scia di misteri irrisolti. Scarpa in mano e telefonate inquietanti: gli indizi parlano chiaro, ma l'ipotesi del suicidio sembra non reggere. Questo caso riaccende il dibattito su come le tragedie giovanili vengano spesso trattate, invitandoci a riflettere su verità sepolte e sulle storie che meriterebbero di essere raccontate.

Dalle scarpe alle strane telefonate, passando per l'esito dell'autopsia: tutto quello che non torna con l'ipotesi del suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cagliari, Manuela Murgia morta a 16 anni 30 anni fa: i punti oscuri della vicenda

Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato

A Cagliari, un mistero lungo 30 anni potrebbe finalmente trovare una risposta. La morte di Manuela Murgia, inizialmente archiviata come suicidio, riapre il dibattito su come la società affronti i casi irrisolti di violenza e giustizia.

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Manuela Murgia Morta Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Cagliari, dopo 30 anni svolta nel caso di Manuela Murgia: indagato l'ex fidanzato; Manuela Murgia morta e ritrovata in un canyon, svolta dopo trent'anni: indagato l'ex fidanzato; Manuela Murgia che morì trent’anni fa a 16 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato Enrico Astero; Riaperto il caso di Manuela Murgia, trovata morta a Cagliari 30 anni fa: indagato l'ex fidanzato Enrico Astero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: i punti oscuri della vicenda

tgcom24.mediaset.it scrive: Il 5 febbraio del 1995, dopo una telefonata anonima alla polizia, un corpo senza vita viene ritrovato all'interno del canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. È quello di Manuela Murgia, 16 anni, scomparsa il ...

Svolta nell'inchiesta sulla morte di Manuela Murgia, indagato l'ex fidanzato

Come scrive ansa.it: La 16enne fu trovata morta 30 anni fa nel canyon della necropoli di Tuvixeddu. L'allora fidanzato, Enrico Astero, oggi 54enne, è indagato con l'accusa è di omicidio volontario (ANSA) ...

Manuela Murgia morta a 16 anni nel 1995 a Cagliari, indagato l’ex fidanzato per omicidio

Secondo ilfattoquotidiano.it: Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Oggi è accaduta una cosa molto grave. Uno scambio riservato tra il sottosegretario Mantovano e il sottoscritto a proposito della mia scorta è stato passato dal Governo ai ...