Cade su un sentiero del Corno Medale | escursionista grave in ospedale

Grave incidente sul Corno Medale: un escursionista di 56 anni è precipitato mentre percorreva un sentiero, richiedendo l’intervento dell’eliambulanza. Questo episodio mette in luce l'importanza di affrontare la montagna con cautela, soprattutto in un periodo in cui il trekking sta diventando sempre più popolare. La bellezza della natura può nascondere insidie; è fondamentale essere preparati e informati. Non sottovalutiamo mai la sicurezza!

Lecco, 31 maggio 2025 – Grave infortunio sulle montagne lecchesi. Un escursionista di 56 anni è precipitato da un sentiero sul monte Medale. È stato soccorso e recuperato dagli operatori dell'eliambulanza e ora è ricoverato in condizioni critiche in ospedale al Niguarda di Milano. L'allarme è scattato nella tarda mattina di oggi. Il 56enne stava percorrendo un sentiero molto ripido, quello che sale verso il Medale appunto. Il Corno Medale è una delle cime simbolo dell'alpinismo lecchese e lombardo: la sua parete a strapiombo sovrasta la città, soprattutto il rione di Laorca. L'escursionista sarebbe scivolato e precipitato per parecchi metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cade su un sentiero del Corno Medale: escursionista grave in ospedale

Cerca Video su questo argomento: Cade Sentiero Corno Medale Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Cade per 10 metri da un sentiero in zona Medale: elisoccorsa (foto)

Segnala msn.com: La 31enne stava percorrendo il sentiero che corre sotto il Medale e l’omonina ferrata quando è precipitata per una decina di metri LECCO – Una donna di 31 anni si è infortunata nel primo ...

Medale: sbagliano sentiero e si ritrovano sulla ferrata: elisoccorsi

Si legge su lecconotizie.com: hanno intrapreso nel primo pomeriggio un’uscursione per raggiungere la vetta della Medale. Giunti in cima, per ridiscendere hanno imboccato il sentiero sbagliato ritrovandosi lungo la ferrata.

Lecco, cade sul Medale: 60enne in gravi condizioni

Segnala ilgiorno.it: Lecco, 1 giugno 2020 – Un 60enne è caduto mentre stava scendendo dal Medale. Ha riportato in grave ... sembra stesse affrontando in discesa il sentiero che sale da Laorca, non la ferrata.