Cade dal terrazzo mentre lavora a una tenda e muore a Donoratico

Tragedia a Donoratico: un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo una caduta mentre sistemava una tenda. Un incidente che riporta alla ribalta la questione della sicurezza nei lavori domestici, un tema sempre più attuale in un'epoca in cui molti di noi si dedicano al fai-da-te. È fondamentale non sottovalutare i rischi e adottare tutte le precauzioni necessarie, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

DONORATICO – Cade dal balcone e muore mentre sta effettuando lavori ad una tenda esterna. È successo nel tardo pomeriggio di oggi (31 maggio) a Donoratico. La caduta dal terrazzo è stata fatale per un uomo di 68 anni. Secondo la ricostruzione dei soccorritori è precipitato mentre lavorava su una tenda esterna nel cortile del palazzo, con un volo di circa 4 metri. Ha sbattuto violentemente la testa ed è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati immediatamente, chiamati dalla moglie presente in casa al momento del dramma, i soccorritori del 118 con un’ambulanza con medico che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma per il 68enne purtroppo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

