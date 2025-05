Cade dal sentiero e vola sugli scogli ma è un' esercitazione

Oggi, a Cala dell'Oro, si è svolta un'emozionante esercitazione di soccorso che ha messo alla prova le abilità dei nostri operatori in un contesto sempre più cruciale: la sicurezza nei luoghi di bellezza naturale. La simulazione di una persona politraumatizzata, caduta dagli impervi sentieri del promontorio di Portofino, evidenzia l'importanza di prepararsi alle emergenze in scenari di grande affluenza turistica. Un messaggio chiaro: la prevenzione è fondamentale!

Si è svolta oggi, sabato 31 maggio 2025, una complessa manovra di soccorso a Cala dell'Oro sul promontorio di Portofino. Il soccorso ha simulato una persona politraumatizzata che doveva essere soccorsa dopo essere caduta da un sentiero verso la scogliera. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Cade dal sentiero e vola sugli scogli, ma è un'esercitazione

Cade in bici sul Sentiero dei faggi: soccorso dall'elicottero con il verricello

Martedì 21 maggio 2025, il Soccorso alpino del Triangolo Lariano è intervenuto con un complesso intervento d’emergenza dopo che un ciclista è caduto sul Sentiero dei Faggi vicino alla Bocchetta di Lemma.

Cerca Video su questo argomento: Cade Sentiero Vola Scogli Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Cade dal sentiero e vola sugli scogli, ma è un'esercitazione. Foto. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Cade dal sentiero e vola sugli scogli, ma è un'esercitazione. Foto

genovatoday.it scrive: Condividi Esercitazione di soccorso sul monte di Portofino a cala dell'Oro (2) Foto da: Cade dal sentiero e vola sugli scogli, ma è un'esercitazione. Foto Esercitazione di soccorso sul monte di Portof ...

Cade dal sentiero e finisce sugli scogli ma è una esercitazione congiunta di vigili del fuoco e soccorso alpino

Lo riporta genova24.it: Cade dal sentiero e finisce sugli scogli ma è una esercitazione congiunta di vigili del fuoco e soccorso alpino Immagini e video presenti su genova24.it, ove non diversamente specificato, sono ...

Giovane turista milanese cade e vola per sei metri sul sentiero tra Manarola e Riomaggiore: trasportato al San Martino in elicottero

Si legge su msn.com: Continua a leggere Giovane turista milanese cade e vola per sei metri sul sentiero tra Manarola e Riomaggiore: trasportato al San Martino in elicottero su Città della Spezia ...