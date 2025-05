Cacciati dalla discoteca sparano al pr che ha organizzato la serata | un arresto a Napoli

Un episodio di violenza in una discoteca di Napoli scuote il panorama notturno della città, già provato da tensioni sociali. Il 25 febbraio, un PR è stato colpito dopo essere stato cacciato dal locale che aveva organizzato. L’arresto dell’autore evidenzia un trend preoccupante: la crescente insicurezza nei luoghi di svago. È cruciale riflettere su come la nightlife possa diventare uno spazio sicuro e accogliente. La sicurezza non è mai troppa!

L'uomo è stato arrestato nella giornata di oggi, ma i fatti si sono svolti il 25 febbraio del 2024 nel centro di Napoli. I complici dell'arrestato sono in corso di identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Cacciati dalla discoteca, sparano al pr che ha organizzato la serata: un arresto a Napoli

L’annuncio di Peppe Di Napoli: “La Tac è completamente pulita, sono guarito”

Peppe Di Napoli, il famoso pescivendolo diventato una star dei social, ha condiviso un annuncio di gioia con i suoi follower: "La TAC è completamente pulita, sono guarito!" Attraverso un emozionante reel, Peppe invita tutti a non mollare e a combattere sempre.

