Ca' Foscari la nuova offerta dei master per il 2025-26

Ca' Foscari Challenge School si prepara a rivoluzionare il futuro professionale con la nuova offerta di master per il 2025-2026! Con 32 programmi dedicati a neolaureati e professionisti, esplora cinque aree tematiche strategiche. In un mondo in continua evoluzione, investire nella propria formazione è più che mai cruciale per emergere nel mercato del lavoro. Non perdere l'opportunità di dare una svolta alla tua carriera!

Ca' Foscari Challenge School lancia l'offerta formativa 2025-2026, che propone 32 master di I e II livello organizzati in cinque aree tematiche. I percorsi sono rivolti sia a neolaureati, sia a professionisti interessati ad ampliare le proprie competenze in settori strategici. Ci sono due. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Ca' Foscari, la nuova offerta dei master per il 2025-26

