Buona la prima per il Lenergy Pisa Beach Soccer nel debutto in Serie A Q8 2025

Il Lenergy Pisa Beach Soccer debutta con grande entusiasmo in Serie A Q8 2025, segnando un nuovo capitolo per il beach soccer italiano! Una squadra promettente, composta da talenti come Bernardeschi e Hulk, pronta a conquistare il pubblico. Questo esordio non è solo una partita, ma un segnale di crescita per uno sport che sta guadagnando sempre più attenzione. Chi vincerà la sfida al sole? Non perdere i prossimi eventi!

Città di Milano BS: Chiodi, Lourenço, Ghilarducci, Amato, Agosta, Raphael, Tinaglia, Pagani, Cosci, Pintado, Catena, Santini. All.: Cataldo. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Fazzini, Bertacca, Hulk, Simone Marinai, Barsotti, Ott, Percia Montani, Datinha, Casapieri, Mogavero, Stefano Marinai.

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo

L'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer pronto per affrontare il suo primo test stagionale alla Genova Beach Soccer Cup.

