Bulgaria manifestazione nazionalista a Sofia contro l’adozione dell’euro

Sofia al centro di un acceso dibattito: migliaia di bulgari si sono mobilitati contro l’adozione dell’euro, chiedendo a gran voce un referendum. Questo fenomeno non è isolato, ma si inserisce in un contesto europeo di crescente scetticismo verso l'integrazione monetaria. Il richiamo al patriottismo evidenzia una tensione tra identità nazionale e globalizzazione. La lotta per il lev bulgaro diventa così un simbolo di resistenza culturale. Cosa accadrà ora?

Migliaia di bulgari sono scesi per le strade della capitale Sofia e in altre grandi città per protestare contro i piani del governo di adottare l’euro e per chiedere un referendum sulla nuova moneta. I manifestanti, guidati da gruppi civici e partiti nazionalisti, hanno intonato canti patriottici e gridato slogan come ‘ Libertà per il lev bulgaro ‘ e ‘Il futuro appartiene agli Stati sovrani’. La manifestazione anti-euro è avvenuta quattro giorni prima che il Paese balcanico riceva il via libera da Bruxelles per entrare nell’eurozona. I manifestanti hanno anche sventolato bandiere del partito filorusso Vazrazhdane e un enorme striscione con la scritta ‘La battaglia per il lev bulgaro è l’ultima battaglia per la Bulgaria’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bulgaria, manifestazione nazionalista a Sofia contro l’adozione dell’euro

