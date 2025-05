Buffon | "Spero che Donnarumma vinca la Champions League I tifosi del PSG se lo meritano"

Gianluigi Buffon, icona del calcio italiano, esprime il suo desiderio di vedere Gianluigi Donnarumma trionfare nella Champions League: "Spero che vinca, i tifosi del PSG se lo meritano." Un messaggio che si inserisce nel dibattito sul futuro del calcio e sulle nuove generazioni di portieri. La finale tra Inter e PSG non è solo un match; è il palcoscenico ideale per scrivere una nuova pagina della storia calcistica. Chi avrà la meglio?

Gianluigi Buffon ha rilasciato un`intervista al quotidiano spagnolo As in vista della finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Salone del Libro 2025, Gigi Buffon intervistato da Paolo Nori: “La finale di Champions Inter-PSG? Ecco chi vincerà”

Al Salone del Libro di Torino 2025, Gigi Buffon si racconta in un'affascinante intervista con Paolo Nori.

Cerca Video su questo argomento: Buffon Ampquotspero Donnarumma Vinca Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Buffon incorona Donnarumma: «Spero possa vincere questa Champions. Inter? Per me in percentuale ha queste possibilità»

juventusnews24.com scrive: Buffon incorona Donnarumma: le parole dell’ex portiere ai microfoni di AS in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Cosa ha detto Gianluigi Buffon è intervenuto ad AS per parlare dell ...

Buffon: "Finale Champions? Spero la vinca Donnarumma, lo merita e lo meritano i tifosi del PSG"

Lo riporta tuttojuve.com: Intervistato da "As", Gigi Buffon, ex portiere di Juventus e PSG tra le altre, parla della finale di Champions League, che, stasera, vedrà la squadra parigina opposta all'Inter ...

Buffon: “Donnarumma il migliore in assoluto, Sommer straordinario. La Champions la vince…”

Secondo fcinter1908.it: Intervistato da La Gazzetta dello Sport, lo storico numero uno ha parlato della finale e dei portieri di Inter e Psg ...