Gianluigi Buffon si schiera con un messaggio potente in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter: "Tifo per chi merita". La sua preferenza per Gianluigi Donnarumma sottolinea non solo un legame personale, ma riflette anche un trend crescente di ammirazione per i giovani talenti nel calcio. In un momento in cui le emozioni del calcio uniscono le generazioni, chi trionferà sul campo avrà il cuore di milioni. Non perderti questo epico scontro!

Le parole di Gianluigi Buffon, ex portiere ed attuale capo delegazione dell’Italia, sulla finale di Champions League tra PSG-Inter Gianluigi Buffon ha parlato ad AS in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter. PSG O INTER – «Sono domande che mi tormentano. Tifo per chi merita di vincere. Se vince una squadra italiana, per me va bene. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Buffon: «PSG-Inter? Spero che vinca Donnarumma, si merita la Champions. Tifare contro? Rispondo così»

