Buffon incorona Donnarumma | Spero possa vincere questa Champions Inter? Per me in percentuale ha queste possibilità

Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano, mette nel mirino Gianluigi Donnarumma in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Il suo incitamento non è solo un gesto di stima, ma riflette il crescente fenomeno dei portieri che diventano leader sul campo. Buffon prevede che Donnarumma abbia una chance concreta di brillare: "Spero possa vincere questa Champions". L'arte del parare diventa sempre più cruciale nel calcio moderno!

Buffon incorona Donnarumma: le parole dell'ex portiere ai microfoni di AS in vista della finale di Champions League tra PSG e Inter. Cosa ha detto. Gianluigi Buffon è intervenuto ad AS per parlare della finale di Champions League tra Inter e PSG. Le parole dell'ex portiere della Juventus. DONNARUMMA – « Spero che possa vincere questa coppa, ha avuto una stagione eccezionale. É di gran lunga il miglior portiere del mondo: se il PSG è arrivato in finale, gran parte del merito va a lui » INTER – « Gigio merita di realizzare questo sogno, e così anche i tifosi del PSG, ma attenzione: l'Inter ha almeno il 50% di possibilità di portare a casa la coppa.